VIDEO: To je privlačna Petra, zaradi katere so gledalci znoreli

V zadnji oddaji Nedjeljom u dva na hrvaški javni televiziji HRT je voditeljna družbenih omrežjih požel veliko neodobravanja z izborom gostov. V oddaji je gostil štiri hrvaške spletne zvezde, izbor pa se gledalcem niti malo ni dopadel.Največ zgražanja je doživela privlačna, ki je v studio hrvaške televizije priša oblečena v mini krilo in z ogromnimi novimi ustnicami. Dimićevo pozna večina hrvaških najstnikov. Na Instagramu ji sledi 345.000 ljudi, na youtubu 170.000.Petra se s svojimi vrstniki po medmrežju pogovarja o vsakodnevnem življenju, modi, kozmetiki in zabavi. Srednjo šolo je šele dobro končala, pa že odlično služi na družbenim omrežjih. V nedeljo je povedala, da se tovrstno dejavnostjo ukvarja od svojega 12. leta in da je prve denarce zaslužila v prvem letniku srednje šole.V oddaji so gostovali tudiin, vsi so namreč mladi hrvaški influencerji, ki denar služijo na spletu.Po koncu oddaje so se usuli negativni komentarji: »Odpirate vrtec na HRT?«; »Spoštovani voditelj, vsem pridnim najstnikom ste danes odprli oči, da na žalost za njih na Hrvaškem ni prosotra«. Ne spomnim se, če ste kdarkoli koga od mladih nedobudnih ljudi že gostili«; »Črni Stanković, oddaja je postala prav dolgočasna in naporna, šund«, so le mnogi od komentarjev, ki se z izborom gostov ne strinjajo. Nekaj je tudi takih, ki so voditelja podprli v temi, saj da je to realnost in je tudi o tem treba govoriti.