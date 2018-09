VIDEO: Strašen posnetek: zadeti Justin se je nenadzorovano tresel

Oboževalci najstniškega idolaso povsem v šoku. Prepričani so, da se je kanadski zvezdnik začel prepuščati nevarnim in težkim drogam, posledica katerih naj bi bilo tudi to nenadzorovano tresenje in neobičajno vedenje na posnetku.19 sekundni posnetek, ki so ga objavili na spletu je nastal v New Yorku, kjer so ga na ulici ustavili oboževalci in se skušali fotografirati z njim.Da je imel Justin v preteklosti že težave z drogami je v začetu meseca razkril tudi njegov manager, ki je povedal, da ga je v tistem temačnem obdobju skrbelo, da se bo z drogami predoziral. »Bilo je obdobje, ko me je vsako noč skrbelo, da ga bom izgubil,« je dejal Braun. To je bilo v času, ko smo mu prepovedali delati, on pa je na vsak način želel imeti turneje. »Če bi mu dovolili, bi zagotovo umrl,« je še dejal in dodal, da so si želeli le, da bi ozdravel.Braun je še povedal, da se je kar leto in pol trudil, da bi mu pomagal, a vse je bilo zaman, dokler se ni sam odločil, da ne želi več živeti tako.