VIDEO: Srhljivi spopad v resničnostnem šovu, Davidu vrgla kozarec v glavo

Ni dneva brez prepira. Tako pravijo tisti, ki redno gledajo srbski šov Zadruga. Tokrat je ena od tekmovalk prepir dvignila na novo raven., ki je nedavno postala mamica, je vstopila v novo sezono šova in redno skrbi za netenje prepirov. Tudi zdaj je bila udeležena v enem, ki se je končal krvavo. Kaj natančno se je zgodilo, ni znano, je pa iz njenih besed slišati, da ji je ena od sotekmovalk zlomila očala.Odločila se je, da ji bo vrnila z enako mero. A vsi tekmovalci so se obrnili proti njej, vmešali so se tudi varnostniki, Miljana, ki je bila čisto sama, pa je pograbila kozarec in ga zalučala v najbližjega. Kozarec se je ob trčenju z njegovo glavo raztreščil, črepinje pa so zadele tudi druge.Nesrečnika so nemudoma odpeljali v bolnišnico, kjer so mu rano oskrbeli z nekaj šivi.Zaradi incidenta naj bi posredovala tudi policija.