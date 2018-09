VIDEO: Sredi noči mu je skočila v mednožje in ga zajahala

Slovenski poslanec na vrhu najbolje plačanih funkcionarjev v državi

LJUBLJANA – Rekorder v najvišjem izplačilu v javnem sektorju za obdobje junij (to so zadnji javno dostopni podatki na portalu ministrstva za javno upravo OPSI) je zdajšnji poslanec državnega zbora. V tem obdobju je opravljal tri funkcije – bil je strokovni direktor Splošne bolnišnice Izola, višji zdravnik specialist v isti bolnišnici in še poslanec – in je za svoje delo prejel