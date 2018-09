VIDEO: Škandal brez primere v resničnostnem šovu: panično so se razbežali

V vili, kjer snemajo resničnostni šov Parovi (Pari), se je sinoči dogajala drama, kakršne doslej še ni bilo. Eden izmed tekmovalcev,, je iz garderobe prinesel pištolo in sotekmovalcem grozil, medtem ko je bila epizoda oddajana v živo. Nikomur ni jasno, kako mu je uspelo v hišo prinesti orožje.Benjamin je bil užaljen, ko je poslušal ne preveč prijazne komentarje občinstva, zato je v nekem trenutku vstal in odšel do garderobe. Ko se je vrnil, so opazili, da nekaj drži v roki. Izkazalo se je, da ima pištolo, ki jo je uperil v sotekmovalce. Ti so začeli kričati in se skušali panično skriti. Benjamin naj bi želel iz hiše vreči novinarko, ki je bila posebna gostja, poročajo srbski mediji.Hitro so v sobo pritekli varnostniki, eden izmed njih je Benjamina udaril in onesposobil, ena izmed tekmovalk pa se je ob tem celo onesvestila.Za zdaj ni znano, ali je bila pištola prava, Benjamina, ki je bil že štirikrat v zaporu, pa so poslali v osamo.