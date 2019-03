VIDEO: Shujšala 70 kilogramov. Brez diet!

Večina ljudi, ki si želi izgubiti odvečne kilograme, se zadeve loti po utečenih smernicah. Najprej preveri pri prijateljih, kaj je najučinkovitejši način. Slej ko prej vsi pridemo do istega zaključka: zmanjšan vnos kalorij in telovadba. Seveda številni pred izzivom pokleknejo. Ob vseh mogočih izgovorih, zakaj bodo začeli raje naslednji teden.Diete so vseskozi »na tapeti«. O njih pišemo v medijih, delijo se nasveti, znane osebnosti objavljajo fotografije svojih popolnih teles. Fotografije ne odsevajo realnosti, nekomu, ki hujša, pa jemljejo motivacijo. V tej poplavi novic o boju s kilogrami je zgodbanekoliko posebna.Brandi je plesalka, ki nekoliko izstopa. Zaradi svoje obilnejše postave. Svojega telesa ni mučila z dolgotrajnimi dietami, ni natančno načrtovala vseh obrokov in preštevala kalorij. Vse kilograme je izgubila le s tem, da je delala to, kar ji je najbolj všeč. Plesala je.Našla je aktivnost, ki jo osrečuje in zaradi katere se zelo veseli treningov. Ne počuti se izčrpane, ne strada in tudi višek kože, ki se ji je nabrala po izgubi neverjetnih 70 kilogramov, je ne moti.»Če sem zmogla jaz, zmorejo vsi,« je prepričana Brandi.Oglejte si videe, kako se je izmojstrila v plesu in kako v njem uživa.