VIDEO: Seksi pevka v pozi, kot je še niste videli

, ki velja za eno največjih in najbolj atraktivnih regionalnih glasbenih zvezd, je z novo pesmijo, ki nosi naslov Ostani, navdušila svoje oboževalce. V preteklosti je bila balerina in še danes velja za ena najbolj obetavnih plesalk v zgodovini Hrvaške. Prvič pa je v spotu pokazala, koliko gibčnosti ji je ostalo od mladosti, in s tem požela ogromno pozitivno komentarjev.Spot je morda še večje presenečenje od moderne pesmi, saj Jelene do zdaj nismo bili vajeni v tako gibčnih pozah.»Snemanje spota je bilo zame velik izziv, kar se tiče nastopanja. Občutek sem imela, kot da sem se vrnila vrsto let nazaj, in moram priznati, da je bil zelo dober občutek. Zelo rada sem plesala balet, ampak na koncu je pretehtala ljubezen do glasbe«, nam je o snemanju spota povedala bivša balerina.