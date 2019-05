VIDEO: Schwarzenegger fotografiral otroke, moški ga je udaril v hrbet

Ni mu prišel do živega

Nekdanji guverner Kalifornije, nam pa bolj znan kot slavni igralec v akcijskih filmih, se je v Južni Afriki udeležil športnega dogodka »Arnold Classic Africa v kongresnem centru, ko ga je moški v skoku brcnil v hrbet, piše Independent.Enainsedemdesetletni zvezdnik se je fotografiral z otroki in snemal videe v dvorani v Johannesburgu, kjer je bil sodnik na tekmovanju v preskakovanju kolebnice. Med snemanjem ga je iznenada moški iz skoka brcnil v hrbet, tako da je padel na tla. Varnostniki so hitro vklenili napadalca, ko je ta še vedno kričal na slavnega igralca.Kot se je izkazalo, zvezdniku akcijskih filmov sploh ni prišel do živega. Schwarzenegger je pozneje sledilcem na twitterju sporočil, da ni razloga za skrbi. »Hvala, da vas skrbi zame, a brez potrebe. Mislil sem, da je bilo zgolj drenjanje množice, kar se velikokrat zgodi. Da me je nekdo brcnil, sem ugotovil šele, ko sem si ogledal video. Vesel sem, da ta idiot ni prekinil mojega snemanja na snapchatu.«