VIDEO: Pokazala sina Archieja, Meghan ponovno noseča?

Obleka, ki je sprožila ugibanja. FOTO: Reuters

Britanski princin njegova ženasta se med turnejo po Afriki v Cape Townu srečala z nadškofom. Na čaj z dolgoletnim borcem proti apartheidu sta pripeljala svojega skoraj petmesečnega sina, ki je požel vso pozornost. Meghan se je s Tutujevo hčerkopošalila, da se bo malček moral navaditi na kamere, Thandeka pa je odvrnila, da bo Archie zelo priljubljen pri damah.Ob tem pa ni nobenega dvoma, komu je mali Archie na las podoben.Pred obiskom pri Tutuju sta se vojvoda in vojvodinjamudila v najstarejši džamiji v Južni Afriki, kjer pa so pozorni opazovalci britanske kraljeve družine opazili, da je Meghan videti, kot da je ponovno noseča. Na sebi je imela široko zelenkasto obleko, ki naj bi razkrivala nosečniški trebušček. Harry je pred meseci z izjavo, da nameravata imeti z Meghan samo dva otroka, dvignil marsikatero obrv, prav mogoče pa je, da je drugi otrok že na poti. Meghan je stara 38 let, zato ne bi bilo presenetljivo, če bi bila slabih pet mesecev po rojstvu prvorojenca ponovno v veselem pričakovanju.Govorice, da je ponovno noseča, je pred tedni sprožila tudi vojvodinja, ki naj bi s Harryjevim bratom, princempričakovala četrtega otroka. Ali je v teh govoricah kaj resnice, bomo videli najkasneje v nekaj mesecih.