Argentinski pevecje na nedeljskem nastopu v kegljaškem centru doživel srčni infarkt in se zgrudil po tleh. Kot poroča liveleak, so ga hitro odpeljali v bolnišnico, kjer so mu skušali rešiti življenje, a neuspešno.Mascheroni je pel v glasbeni skupini Los del Fuego, imel pa je 58 let. Nekdo je tragične trenutke ujel s kamero in posnetek objavil na spletu.