Srbska pevkaje v soboto napolnila dvorano v ljubljanskih Stožicah do zadnjega kotička, poročajo srbski mediji. Ob naslovu »Ceca razvnela Ljubljano« dodajajo: »Ko je odvrgla plašč, je v en glas kričala polna arena. Podrla je vse rekorde!«Pevka je na oder stopila v elegantni enodelni črni obleki, ki je poudaril njene obline. Nekaj fotografij in videoposnetkov je objavila tudi na družbenih omrežjih.»Želim vam, da se super zabavate, tako kot vsako leto na mojem koncertu. Tisti, ki pa ste letos prvič tukaj, boste videli, kako je videti nora žurka,« je sporočila publiki.Zvrstili so se hiti, kot so Maskarade, Doktor, Pazi s kime spavaš ..., ki so poskrbeli za nepozabno vzdušje.