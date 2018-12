VIDEO: Klan Jenner-Kardashian je z njo namočil gledalce

Zvesti gledalci šova Keeping Up with the Kardashians (V koraku z družino Kardashian) verjetno to že vedo, drugi morebiti še ne: razgibana ogromna hiša družine Jenner-Kardashian, ki so jo kazali v šovu in v kateri naj bi živeli, ni bil njihov dom. Hiša iz posnetka je namreč služila zgolj za zunanji prikaz, medtem ko je ena najbolj slavnih družin na svetu živela drugje. Iz varnostnih razlogov so se odločili, da zunanjosti pravega doma Jennerjevih ne bodo prikazovali.Luksuzna hiša iz posnetkov v šovu je pred kratkim po 11 letih dobila novega lastnika, potem ko se je ta odločil, da bo zanjo iz žepa potegnil 5,25 milijonov dolarjev. Na poti do novega lastnika se je zamenjalo kar 19 nepremičninskih posrednikov, naj pa še dodamo, da so kupcu dali dva milijona dolarjev popusta glede na izhodiščno ceno.Če vas zanimajo hiše iz njihovega resničnega živelja, si oglejte spodnji posnetek.