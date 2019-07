VIDEO: Kakšen kiks udeleženke slovenskega BB: Ups, sorry*

Razvpita srbska starleta(32), ki je pred leti gostovala tudi v slovenskem Big Brotherju kot posebna gostja, se je na instagramu »pohvalila« s posnetkom, na katerem delavci iz bazena v Cannesu na francoski obali vlečejo njenega dragega lamborghinija.»Ko zdrsne štikla z zavore, lambo konča v bazenu,« je komentirala in namignila, da je sama kriva, da je dragoceno vozilo zapeljalo v vodo. A kot kaže, je to ni preveč pretreslo, saj je dodala več od smeha jokajočih se smajlijev in ključnika ups ter *sorry (oprosti).Večina oboževalcev se je objavi nasmejala, eden pa je komentiral, naj starleti vzamejo vodko.Soraja, ki naj bi bila zaročena z, sinom ruskega milijarderja, očitno ni slišala opozoril slovenskih pristojnih organov, ki so ravno v teh dneh opozarjali, da vožnja v sandalih ali čevljih z visoko peto ni najbolj varna.