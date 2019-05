VIDEO: Hrvaška zvezdnica brcnila psa in napadla sprehajalko

Ženska je končala na tleh. FOTO: Zaslonski posnetek

Pevkin menedžer vse zanika

ZAGREB – V petek zvečer je v Zagrebu znana hrvaška pevkanapadla sprehajalki. Pevka je nepravilno parkirala v Varšavski ulici, ko sta sprehajalki skušali obiti avto, pa je ena od njiju potrkala na steklo avtomobila, da bi jo opozorila, da se tako ne parkira. Ob tem je po nesreči z roko zaprla ogledalo avta, trdi, ki je bila očividka. Bačićeva je tedaj izstopila iz avta in pričela vpiti na sprehajalko, naj pusti njeno ogledalo pri miru, nakar se je usedla v avto.Zaprepadeni ženski sta hoteli fotografirati avtomobilsko tablico, tedaj pa je pevka znova izstopila, brcnila psa in napadla eno izmed žensk, ki je za povrh vsega še onkološka bolnica. Odrinila jo je po tleh, da je z glavo zadela v zid.Še preden sta si ženski opomogli od presenečenja, je Bačićeva pobegnila, Fajferjeva in njena prijateljica pa sta poklicali policijo. Kot poroča hrvaški portal 24sata, so z zagrebške policije potrdili, da so dobili prijavo in na opisani lokaciji naredili zapisnik. Menedžer Bačićevetrdi, da zgodba ni resnična, več pa portalu ni želel povedati.