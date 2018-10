VIDEO: Erik: Mami, nekaj mi iz lulčka pušča

Noemi na instagramu. FOTO: Instagram

LJUBLJANA – Sinoči, tik pred spanjem, so tekmovalci Bara začeli debato o mokrih sanjah. Primorkaje radovedno zasliševala fante, kdaj je bilo zanje prvič, kaj se takrat dogaja in ali mokre sanje doživljajo tudi ženske.Najzgovornejši je bil, ki se je svojega prvega nočnega izliva bežno spomnil. Malo v šali je povedal, da je takrat poklical mamo in rekel: »Mami, nekaj mi iz lulčka pušča«. To naj bi se mu zgodilo nekje pri 12 ali 13 letih.Medtem ko je moški del ekipe Noemi zatrjeval, da so mokre sanje mogoče tudi pri ženskah, pa sama te izkušnje, kot pravi, še ni imela. Ob tem jefante prepričevala, da se mokre sanje tičejo le moške populacije. Noemi sta presenetila odgovorain, ki sta priznali, da sta jih že doživeli, a v podrobnosti nista želeli zaiti.Razgovoril se je tudi, ki je poučno pojasnil, da so se mokre sanje pri njem končale, ko je prerasel obdobje pubertete. A imel je precej povedati tudi o ženskih nočnih orgazmih.Pogovor med tekmovalci je bil zelo simpatičen. Kaj vse so povedali, pa lahko poslušate v zgornjem videu.