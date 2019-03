VIDEO: Dramatični posnetek aretacije najbolj iskanega plačanega morilca

PRAGA – Češka policija je s pripadniki specialne ekipe v enem od praških hotelov aretirala Srba(38), iskanega z mednarodno tiralico. Policija ga sumi, da je januarja letos v Beogradu ubil 37-letnega moškega, piše 24sata. Iskali so ga tudi, ker je lani avgusta ubil Hrvata, sumijo pa ga še enega umora.Pri njem so našli tudi ponarejene dokumente, dve pištoli in veliko predmetov za spremembo videza. Der ima menda v Srbiji reputacijo plačanega morilca. Češka policija je objavila tudi videoposnetek aretacije, akcijo pa so poimenovali Morilec.