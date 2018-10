VIDEO: Diskvalifikacija v resničnostnem šovu, s pestjo v glavo udaril žensko

Resničnostni šovi so dosegli novo dno. Vsaj kar se tistih na Balkanu tiče. V Zadrugi 2 skupnega jezika nista zmogla najti udeležencain. Nenehno sta se prerekala, na njeno stran je stopil tudi njen partner. Na veliko sta se pričkala z Vladimirjem, med drugim tudi zaradi tega, ker naj bi ji pred šovom pošiljal sporočila, saj da je želel spati z njo. Po prerivanju so se stvari toliko umirile, da so se posedli za mizo. A Aleksandra se je odločila, da Vladimirju ne bo dala miru. Rinila je vanj, ga provocirala, menda tudi brcala pod mizo. V nekem trenutku, iz posnetka ni razvidno, kaj natančno se je zgodilo, je vstal in nastal je splošen ravs. V nekem trenutku se samo vidi, kako proti Aleksandri poleti njegova pest in jo zadane v glavo. Vladimirja so takoj prepeljali v zapor znotraj posestva Zadruge, nato pa je sledila diskvalifikacija, medtem ko je Aleksandra od bolečine zajokala. Njen fant David je želel obračunati z Vladimirjem, a so ga varnostniki ustavili.Spodaj najdete posnetek dogajanja, ogled mlajšim od 18 let pa zaradi vulgarnega jezika in nasilja odsvetujemo.