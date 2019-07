VIDEO: Bil je največji frajer, danes se bori za vsak dih

Te dni je v javnost prišel težko pričakovan napovednik filma Top Gun: Maverick, nadaljevanje megauspešnice Top Gun iz leta 1986. V vlogi glavnega junaka se vrača(57), med navedenimi igralci pa je tudi(59), ki je igral Icemana, tekmeca Cruisovega lika. Glede na to, da se Kilmer ne pojavi v napovedniku filma, pa se je začelo šušljati, da je njegov lik pravzaprav mrtev.Te govorice je spodbodlo slabo zdravstveno stanje Kilmerja. Igralec, ki je nekoč veljal za enega najbolj privlačnih v Hollywoodu, se že nekaj časa bori s težko boleznijo in se redko pojavlja v javnosti. Nedavno pa je prišel v New York, kjer je na sedežu Združenih narodov prejel nagrado za svoje humanitarno delo. Igralec je ob sprejemu nagrade navdušil s svojim optimizmom in borbenostjo, a so številni gostje kasneje priznali, da je bilo boleče gledati »kako se drži za grlo in se bori za vsak dih«.Kilmer, ki je šele leta 2017 priznal, da ima raka na grlu zaradi česar težko govori, je dejal, da bo nadaljevanja Top Guna, ki v kina prihaja naslednje leto, odličen film: »Tom je zelo zabaven in veselim se, da ga vidim v novi-stari vlogi.«