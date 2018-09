Veronica Mars se vrača na male zaslone

Veselo novico je razkrila na twitterju. FOTO: Twitter

Prve epizode bodo na ogled naslednje poletje.

3

sezone so posneli, nato pa končali nadaljevanko.

Prikupna igralkaje razveselila oboževalce, ko je potrdila, da bo znova nastopila v vlogi Veronice, glavne junakinje priljubljene nadaljevanke Veronica Mars, ki so jo po treh sezonah leta 2007 nepričakovano nehali snemati. Zdaj se očitno vrača na male zaslone, kar je konec minulega tedna na twitterju razkrila tudi 38-letna zvezdnica. Še več, povedala je, da bomo prvi del lahko gledali že prihodnje poletje.»Vse stare epizode Veronice Mars bodo dostopne pri spletnem ponudniku Hulu, da si jih bomo lahko spet ogledali, kar je super, saj se bomo tako spomnili, kaj se je dogajalo prej, in prišli v pravo razpoloženje za nadaljevanje zgodbe,« je navdušena Kristen. Že avgusta se je šušljalo, da bi se lahko priljubljena serija vrnila na male zaslone, ni pa še bilo potrjeno, ali se bo zasedbi pridružila tudi Kristen, čeprav igra glavni lik in je malone nepogrešljiva.Zvezdnica, ki je posodila glas princesi Ani v risanki Ledeno kraljestvo, se je zahvalila produkcijski hiši Hulu, da je serijo obudila. V četrti sezoni naj bi bilo osem nadaljevanj. Osnovna zgodba nadaljevanke se bo vrtela okoli umorov študentov med pomladanskimi počitnicami v nekem obmorskem mestu. Zločini ogrožajo turizem in Veronico najamejo starši ene od žrtev, da bi odkrila storilca.Prvo epizodo naj bi napisal ustvarjalec originalne serije, ki bo tudi soproducent. Leta 2014 so o Veronici Mars posneli film, za katerega so zbirali sredstva na spletu. Veronica je lik, ki brez Kristenine odlične igre in značaja ne bi nikoli dosegel tolikšne slave. Prav zaradi tega je bila od nekdaj zelo zaščitniška do Veronice.