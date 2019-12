Veliki pokovec pred kraljico skoraj omedlel

REUTERS Elizabeta II. v javnosti pogosto deluje strogo in hladno. FOTO: REUTERS

NICKY NELSON/WENN.COM Kunala je pred kraljico zgrabila panika. FOTO: WENN

Karen Dolby je napisala več knjig o britanski kraljevi družini. FOTO: Facebook

Kraljica se na vsak način poskuša izogniti konfrontaciji.

Britanska kraljeva družina, sploh pa kraljica, je znana po strogih pravilih, še zlasti kar se tiče vedenja. Člani dvora denimo ne smejo javno izražati političnih mnenj, vedno morajo biti prijazni in nasmejani, izkazovanje nežnosti partnerjem v javnosti prav tako ni nekaj, kar bi se spodobilo, kraljici in tistim, ki so po nazivu višje, se morajo vedno prikloniti, sedeti morajo na določen način in še mnogo tega. Prav tako ni zaželeno, da se v javnosti prepirajo, ne med seboj ne z drugimi, kraljica pa je to pravilo še zaostrila – ne le da se z nikomer ne prepira in je vedno politično korektna, prav tako nikdar odprto ne izrazi nestrinjanja. Več o tem je zdaj razkrila, pisateljica, ki je o članih britanske kraljeve družine napisala že več knjig in jih res dobro pozna.»Kraljica se na vsak način poskuša izogniti konfrontaciji, zato ne bo nikdar nikomur dala jasno vedeti, da se z njim ne strinja. Namesto tega bo raje uporabila drugačen ton glasu ali besedo izrekla na drugačen način. Pogosto denimo, kadar s spremenjenim tonom reče, da je nekaj fascinantno ali razburljivo, pravzaprav pomeni, da se s tem ne strinja. Tudi kadar na poseben način izreče vprašanje Kaj res?, izraža nestrinjanje,« je dejala Dolbyjeva. Kraljica je tako na svoj način izrazila nestrinjanje, tisti, ki je ne pozna, tega ni vedel in tako je volk sit in koza cela.»Tisti, ki jo poznajo, ali so jo večkrat srečali, vedo, da je treba upoštevati njeno intonacijo in poglede, ne dejanskih besed,« je v smehu dodala pisateljica, ki je leta 2015 izdala knjigo, v katero je vključila kraljičine najbolj zabavne in sarkastične izjave, ki monarhinjo prikažejo v povsem drugačni luči, kot je je javnost vajena, torej kot strogo in uglajeno gospo.Da ni tako enostavno spoznati kraljice v živo, je ravno te dni razkril tudi igralec, najbolj znan po vlogi v komični seriji Veliki pokovci. Čast spoznati britansko kraljico ga je doletela leta 2017. Ker je Britanec indijskega rodu, je bil na odprtju leta kulturnega sodelovanja med deželama povabljen na slovesnost v Buckinghamsko palačo, a je bil tako nervozen, da je na koncu doživel napad panike. »Delal sem se, da ni nič posebnega, da bom spoznal kraljico, a na znotraj sem bil neverjetno živčen. Spomnim se, da se jo videl, ko je vstopila v sobo, in doživel sem najhujši napad panike v življenju. Prepričan sem bil, da bom omedlel,« je povedal v ameriški pogovorni oddaji in dodal, da je bil edini stavek, ki ga je izrekel kraljici v vsej svoji paniki »Lepo vas je spet videti«, čeprav Elizabete II. ni srečal še nikdar v življenju.