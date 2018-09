Vdova Oliverja Dragojevića po pomoč k odvetnikom: Izkoriščajo moževo ime

Žena pokojnega Oliverja Dragojevića poskuša zaščititi, kar se da. Družina pevca, ki je preminil 29. julija, želi ob pomoči odvetnikov preučiti, kako bi zaščitila Oliverjevo ime in dediščino, da se drugi ne bi na njegov račun, s promocijo, z marketingom, s koncerti in priredbami, okoriščali.



Nedopustno se jim zdi, da se z njegovim imenom organizirajo najrazličnejši humanitarni koncerti, a družina ne ve, kam pravzaprav gre denar. Ne želijo, da bi se Oliverjeva slika pojavljala na steklenicah piva in podobno.



Dragojevićevi pravijo, da bi radi ohranili spomin na Oliverja in da bodo sodelovali pri organizacijah koncertov, a da bo organizator za vsako uporabo Oliverjeve zapuščine potreboval njihovo soglasje. Zavedajo se, da prepevanja pesmi ne morejo prepovedati, tega niti nočejo.



»Naj prepevajo njegove pesmi, a naj ne izkoriščajo njegovega imena. Organizirajo koncerte za Oliverja v Nemčiji, Avstraliji, Ameriki in drugod po svetu. Nekaj smo morali napraviti. Organizirajo nekakšne dobrodelne koncerte, tiskajo majice z Oliverjevo podobo. Ne smejo izkoriščati njegovega imena in služiti na njegov račun. Ne smemo dopustiti tega,« pravi vdova Vesna.