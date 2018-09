V ustanovi za treznost umrl zaradi prevelikega odmerka

Poskušal je zaživeti trezno

Največjo slavo mu je prinesla humoristična serija Goldbergovi.

Življenje je lahko prekleto ironično., ki je pred kamerami stal od 12. leta in je prvi večji – in žal tudi zadnji – preboj doživel s humoristično serijo Goldbergovi, si je kot 20-letni mladenič priznal, da ga je hitro življenje sedme umetnosti zapeljalo. Da je podlegel nevarni omami, zato se je po pomoč zatekel v posebno ustanovo za pomoč k treznosti, kjer se lahko očistiš strupenih substanc in ostaneš na pravi poti.A namesto da bi Jackson tam spisal zgodbo uspeha in zmage nad zasvojenostjo, mu je zlobna usoda prav tam, kjer naj bi začel novo poglavje življenja, spisala epilog. "Smrt je povzročila akutna zastrupitev s heroinom in kokainom," je svoje izsledke objavil mrliški oglednik.Mladeničeva družina se je junija že pripravljala na praznovanje. Ne le da je njihov Jackson priznal, da ima težavo z zasvojenostjo s smrtonosnimi substancami, in si poiskal pomoč v ustrezni ustanovi, pripravljali so se tudi na njegov bližajoči se 21. rojstni dan na začetku julija. A še preden so se v celoti začele priprave, so se le tri tedne prej zvili v nepojmljivi žalosti. Igralca so 8. junija namreč našli neodzivnega in ga sredi meseca položili k večnemu počitku.Poskušal je zaživeti trezno. Ob njegovem truplu niso našli ne prepovedanih substanc ne pripomočkov za uporabo mamil. A oglednik je zdaj vseeno dognal, da so ga prav mamila pahnila v prezgodnji grob. Natančneje, prevelik odmerek heroina in kokaina. "Prevelikega odmerka verjetno ni vzel namenoma, verjetno je šlo za hudo nesrečo."