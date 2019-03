V postelji je imel mladi kralj inštruktorja

Kralj Henrik VI. je bil, ko se je poročil, star 23 let, žena jih je en mesec prej dopolnila 15.

Ko so ga okronali, je bil star osem let.

Britanska zgodovinarkaje v narodnih arhivih našla dokumente, ki razkrivajo, da je bil nekdanji angleški kralj, ki je nekaj časa vladal tudi Franciji, precej nespreten v postelji, pri čemer si je omislil kar inštruktorja. Henriku seveda ni kaj očitati, na njegovih plečih je bilo veliko, saj je kralj uradno postal že pri devetih mesecih, ko je nenadoma umrl njegov oče. Okronan je bil nekoliko pozneje, a takrat ni štel več kot osem let, preden se je poročil, pa Henry ni imel izkušenj z nežnejšim spolom. Da bi izboljšali politično situacijo s Škotsko, so ga hoteli najprej poročiti z eno od hčera škotskega kralja, a iz tega ni bilo nič. Nato so ga hoteli oženiti s hčerko francoskega kralja, kar je prav tako padlo v vodo, enako kot zamisel, da bi mu ženo poiskali med nemškimi plemkinjami.Na koncu so mu našli družico v Francozinji, nečakinji kralja Karla VII. Mladi kralj se dogovorjenemu zakonu, ki je bolj spominjal na politični dogovor, ni upiral, saj je slišal, da naj bi bila Margaret izjemno lepa. Večno zvestobo sta si obljubila 23. aprila 1445, en mesec po tem, ko je Margaret dopolnila 15 let. A še istega dne, na poročno noč, se je menda zataknilo. Henrik, takrat je bil star 23 let, namreč ni vedel, kaj mora v spalnici početi. Kot razkrivajo novoodkriti dokumenti, sta mladoporočenca zagato rešila tako, da se jima je pridružil inštruktor, ki je Henrika podučil in se prepričal, da vse poteka, kot bi moralo, da kralj čim prej dobi potomca. Kljub vsemu trudu pa je Henrik, ki je bil poročen 26 let, imel le enega otroka, sina ​, ki pa je leta 1471 umrl v bitki za Tewkesbury. S tem je postal edini angleški prestolonaslednik, čigar življenje se je končalo na bojišču.