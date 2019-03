V ljubezenskem šovu uničil vso romantiko: Mi boš dala?

Hrvaška različica šova Ljubezen po domače je v polnem teku. Tekmovalci so se že dodobra spoznali, med nekaterimi so že preskočile iskrice. Udeleženec Jovan Karapandža (31) je Ružico, ki se v šovu poteguje za njegovo srce, povabil na izlet. Že po poti se je mladenki malce zaletelo, ko jo je Jovan opozoril, naj se ne čudi, če ga bo kakšna mladenka ustavila in prosila za telefonsko številko.



Ko sta prišla v Trogir, ju je tam pričakala soba, v kateri je bil šampanjec, po postelji pa so bili raztreseni cvetovi vrtnic, vendar pa je Jovan z nerodno izbiro besed kmalu uničil vso romantiko. Ružico je namreč brez ovinkarjenja vprašal, ali bo med njima zvečer kaj akcije. »Zakaj moraš vse uničiti s to izjavo, če ti bom dala zvečer?« je bila nad Jovanovim obnašanjem razočarana mladenka, poroča 24sata.



Slavonec se kljub številnim izjavam v javnosti ne pusti motiti pri svoji ljubezenski taktiki, saj trdi, da ga prijatelji in družina pri sodelovanju v šovu podpirajo.