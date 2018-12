V 6 letih že dve presaditvi ledvic

Slavo ji je prinesla humoristična serija Moderna družina.

Štela jih je komaj 18, ko je postala ena najbolj priljubljenih in po vsem svetu znanih najstnic. Vseeno pa, ki so se ji 2009. z vlogo Haley Dunphy v megapriljubljeni humoristični seriji Moderna družina uresničile sanje vseh nadobudnih mladih igralcev, ne bi mogla trditi, da se je rodila pod srečno zvezdo. Nasprotno. Vse od otroških let ji usoda zadaja en udarec za drugim, vse povezane z njenim telesom, ki jo je začelo izdajati že pri devetih letih, ko so ji zdravniki odkrili displazijo ledvic.A čeprav je leta 2012 že mislila, da se bo vse vendar obrnilo na bolje, saj je v očetu našla ustreznega darovalca in so ji tistega leta ledvico, ker so njene odpovedovale že na celi črti, tudi presadili, ji je telo štiri leta pozneje spet pokazalo neusmiljene zobe. Tudi darovana ledvica je začela odpovedovati.»Postala sem grozno depresivna. Ko ti družinski član ponudi novo priložnost za življenje, a ta nato pade skozi, čutiš, kot bi to bila tvoja krivda. Čeprav ni,« je Hylandova zdaj razkrila svojo grozo.Leta 2012 je čutila, da je dobila novo priložnost. Novo priložnost za življenje z očetovo ledvico. A komaj je spet začela živeti brez strahu in s polnimi pljuči, že so jo začele dajati stare, predobro znane tegobe.»Opravila sem vse teste, poskušali smo vse mogoče, da bi rešili ledvico, brez uspeha. Božične praznike, novo leto, moj rojstni dan – vse sem preživela v bolnišnici,« se spominja igralka, ki je bila tik pred tem, da od življenja dvigne roke. »Tedaj sem dolgo razmišljala o samomoru.« Sploh ko je lansko zimo, prav na valentinovo, spet pristala na dializi, tri mesece pozneje pa so ji podarjeno ledvico morali odstraniti. In bitka s časom se je spet začela.A je v neusmiljeni tekmi vnovič zmagala. Novega primernega darovalca je namreč našla v mlajšem bratu. Z njegovo ledvico živi od septembra lani.