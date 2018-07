V 18 letih je dobila 14 zaročnih prstanov, skupno vrednih okoli 10 milijonov

guliver/GETTY IMAGES Za najdražjega je David izvlekel zajetna dva milijončka.

Ženske običajno čuvajo zaročni prstan kot največji zaklad, saj je simbol tistega trenutka, ko so se odločile zavezati moškemu svojega življenja. No, večina žensk, a ne tudi, ki se ji je na roki zalesketal že štirinajsti po vrsti. A vse ji je poklonil, s katerim sta minuli teden praznovala že 19. obletnico poroke. Kar pa nogometaša ni malo stalo, saj je zato, da se zaročni prstan(i) njegove ljubljene ujemajo z vsakokratnimi modnimi smernicami, zmetal že menda dobrih deset milijonov evrov.Vzpon med zvezde je začela kot pevka nekdaj razvpite dekliške skupine Spice Girls, njeno ime pa se v minulih letih precej bolj povezuje z modo in pretanjenim občutkom za slog. Ki mora biti vseobsegajoč, od glave do peta, nobena še tako majhna malenkost ne sme odstopati in se tepsti s preostankom. Tudi če gre za obroček, s katerim jo je David po le kratkem letu romance zasnubil.Na koleno je padel leta 1998, v roki pa držal približno 73 tisočakov vreden diamantni prstan. Ljubezensko klasiko, zimzeleno, ne glede na vsakokratne modne smernice, je Victoria že štiri leta pozneje zamenjala za bolj preprost obroček iz platine, posut z diamantki. Še dobro leto pozneje pa je tudi tega snela in ga zamenjala za velikanski diamant pravokotnega brusa, za katerega naj bi Beckham iz žepa potegnil 1,3 milijona evrov. A je tudi tega nosila le slabo leto, saj ga je, tudi v čast dopolnjenemu 30. rojstnemu dnevu, zamenjal prstan z rožnatim diamantom, ki pa ga je v enem letu zamenjal najdragocenejši in najbolj masiven, vreden več kot dva milijončka. Tako ji je ta precej primerno prst krasil kar dve polni leti, a ga je 2007. hitro nadomestila s kar dvema, prvim z rumenkastim diamantom, drugim s smaragdom, vsak je vreden približno 800.000 evrov. V primerjavi s prejšnjim cenovno torej dokaj ugodna, zato si je za že sedmo nadgradnjo zaročnega prstana privoščila spet več potratnosti, diamantni prstan s ceno okoli 1,8 milijona. Ki pa ni bil dovolj vpadljiv za sledeči leti 2009 in 2010, ko si je v življenje želela vnesti malce več barve. Prvič s slab milijon vrednim prstanom z gromozanskim rubinom, še leto pozneje pa z bleščečim modrim safirjem.Ljubiteljica diamantov brez tega najboljšega prijatelja deklet ni zdržala dolgo, saj se je dve leti pozneje vrnila k diamantnemu prstanu, tedaj z rumenkastim tonom. Za dve leti, saj je leta 2015, morda je zakorakala v malce bolj poduhovljeno fazo življenja, začela razkazovati prstan z mlečno belim mesečevim kamnom, pogosto povezanim z duhovnostjo. Zdaj pa se je vrnila h koreninam. Predlani z elegantnim diamantom, ki ga je le malce pred 19. obletnico poroke 4. julija nadomestila z diamantom z vnovič bolj sončnim pridihom. No, nadomestil ji ga je radodarni David. »Novega zaročnega prstana ji sicer ne kupi vsako leto, jih je pa kupil že več,« je povedal vir.Zakonca rada zasipata drug drugega z razkošnimi darili, prav nič varčnejša pa nista, ko gre za njune otroke. Ko je njuna najmlajšalani dopolnila šest let, sta namreč vpregla vsa svoja poznanstva in vpliv ter malčico za en dan spremenila v princesko. Skoraj čisto pravo, saj je rojstni dan praznovala v Buckinghamski palači, kjer je uživala v čajanki s princeso. Dogodek, ki ga je le težko prekositi, čeprav jima bo morda le uspelo. »Pred nekaj meseci se je Harper začela učiti jahati, v šport se je povsem zaljubila, že ves čas roti starše, naj ji kupijo ponija.« To naj bi postalo popolno darilo, saj bo Harper v torek dopolnila sedem let. Ker pa zgolj devet tisočakov vreden konjiček z rodovnikom ni dovolj, naj bi navrgla še petično jahalno opremo.