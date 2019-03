Umrla mama Jelene Karleuša, Slovenka Divna

Novinarka in matije umrla v 61. letu na svojem domu, piše srbski Telegraf.Bivša radijska voditeljica Divna je umrla danes okoli 12.30, potem ko se je dolgo borila s težko boleznijo. Že leta 2016 je bila sprejeta v bolnišnico zaradi dihalnih težav in bolečin v pljučih, a pri zdravniku se je oglasila šele takrat, ko je začela izkašljevati kri. Sledile so številne zdravstvene preiskave.Jelena Karleuša in njena mati nista želeli, da bi materina borba z boleznijo bila tema prežvekovanj v javnosti, zato o tem nista veliko govorili.Divna je bila rojena v Sloveniji. Sodelovala je tudi v številnih resničnostnih šovih, kot so Farma, Parovi, Veliki brat in Akademija debelih.Družina Kareluša-Tošić preživlja težke mesece, saj je septembra lani Jelenin soprogizgubil svojega očeta.