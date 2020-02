Umrl lovec na krivolovce

Najbolj znan je po vlogi v komediji Nanny McPhee – čudežna varuška.

Želel si je rešiti svet

Vloga v grozljivki Živi! izpred 11 let mu je prinesla nagrado za najboljšega mladega igralca.

Bil je tisti rdečelasi fantič v angleški komediji Nanny McPhee – čudežna varuška, ki je stalno mešal takšne in drugačne eksplozivne kemikalije in očetu povzročal sive lase, a hkrati je bil nenehno na meji med neizmerno prikupnostjo in oznako, da je neznosen pamž. Potem pa ga je skupaj z njegovimi šestimi bratci in sestricami dobila v roke nekoliko drugačna varuška s čarovniško močjo v podobiTa film jepred 15 leti odprl vrata v svet igre, a ga je po nekaj uspehih zamenjal za akademski svet znanosti. Na koncu se je odločil za zagrizen aktivizem, in ta ga je v tem letu popeljal v Južno Afriko. Tam je deloval proti krivolovu, dokler se ni med jutranjim tekom nenadoma zgrudil. Oživljanje ni pomagalo. Nekdanji otroški zvezdnik, ki je svet slave in blišča zamenjal za boj za boljši in lepši svet, je umrl star komaj 25 let.Filmski prvenec je doživel ob boku Emme Thompson in. Obje igral v Bližnjem srečanju četrte vrste. Vloga v grozljivki Živi! izpred 11 let mu je prinesla nagrado za najboljšega mladega igralca na festivalu neodvisnega britanskega filma. To pa mu to ni bilo dovolj. Želel si je rešiti svet! Zato je igro obesil na klin in diplomiral iz zoologije, a spoznal, da ždenje v knjižnici ne bo zagnalo kolesja globalnih sprememb. Šel je okoli sveta, pri čemer se je ustavil v tajskem budističnem samostanu, eno leto preživel v kostariški džungli, pol leta v Indoneziji, nato pa svoje pravo poslanstvo odkril znotraj aktivistične okoljevarstvene skupine Extinction Rebellion. Kot eden njenih bolj dejavnih članov.»Ničkolikokrat je bil aretiran. Med požari, ki so pustošili po amazonskem pragozdu, so ga aretirali, ker je z rdečo pisal po brazilski ambasadi. A s policijo je odšel nasmejan, saj je vedel, da dela pravo stvar,« je dejal njegov očim, ki je zdaj objavil žalostno vest, da se je njegov posinovljenec, ki sicer ni imel nikakršnih zdravstvenih težav, med tekom zgrudil in umrl. Njegovi materije nekoliko v uteho vsaj to, da je umrl med tem, kar je rad počel. »Med delom za višje cilje. Nanj smo neizmerno ponosni. V svojem kratkem življenju je ogromno dosegel in pustil velikansko zapuščino.«