Umrl ljubljenec žensk: imel je vse, nato je odkril alkohol in kokain

, televizijska zvezda 70. in 80. let prejšnjega stoletja, je preminil. Ameriški igralec je po infarktu v 75. letu starosti umrl že 10. februarja, a je vest o njegovi smrti v javnost prišla šele zdaj. Vincenta, ki je nazadnje igral leta 2002, so pokopali v družinskem krogu.Najopaznejši vlogi je imel v seriji Airwolf in v filmu Big Wednesday, s katerima je postal ne le ljubljenec žensk, ampak tudi najbolje plačani televizijski igralec v ZDA v prvi polovici 80. let. Na vrhuncu slave je začel zlorabljati droge in alkohol, zaradi tega naj bi tudi dobil odpoved v seriji Airwolf. Njegova kariera je zaradi odvisnosti zelo trpela in dobival je le še vloge v nizkoproračunskih filmih.Še v 70. letih je bil trikrat aretiran zaradi posedovanja kokaina, v 80. je dvakrat končal na policiji zaradi izgredov v nočnih klubih, v 90. pa je bil udeležen v treh težkih prometnih nesrečah, vsakič pod vplivom alkohola. Sledile so tudi velike zdravstvene težave. Zaradi infekcije desne noge, ki so mu jo nato amputirali, je leta 2012 skoraj umrl.