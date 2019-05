Ukradel naj bi mu 5 milijonov

Preselil ga je k sebi

guliver/cover images Keya Morgan naj bi se poskušal okoristiti z Leejevim pešajočim zdravjem.

50–70 milijonov ameriških dolarjev je vredno Leejevo premoženje.

guliver/cover images Z ljubljeno ženo Joan

Med pokojnim očetom stripovskih superjunakovin njegovim poslovnim partnerjemje zevala več kot polstoletna starostna razlika, pa vendar se je med njima spletla prijateljska vez, ki se je še poglobila 2017., ko je Leeju umrla ljubljena žena, s katero je živel in jo ljubil dolgih sedem desetletij. A se je odnos med prijateljema pred kakšnim letom začel krhati in se je tako skrhal, da je Keya povsem izginil iz zadnjih treh mesecev​ Leejevega življenja. Oziroma bolje povedano je bil celo izgnan, saj ga je zvezdnikova hčerkaavgusta lani udarila s prepovedjo približevanja. Zdaj, dobrega pol leta po očetovi smrti, ki je v 96. letu starosti za vselej zaprl oči novembra lani, pa je Morgana udarila še z obtožbami zlorabe starejših, vključujoč prevaro, ponarejanje in protipravno zadrževanje. »Moj varovanec trdno vztraja pri nedolžnosti. Oprali ga bomo vseh obtožb. Stana Leeja ni nikoli zlorabil na noben način,« se je oglasil Morganov odvetnik, sodnik pa je za Keyem že razpisal nalog za aretacijo.Vse se je začelo poleti lani, ko je Morgan prvič prišel navzkriž z zakonom. Pri Leeju so se tedaj oglasili socialni delavci, da preverijo stanje in življenjske razmere vse bolj bolehnega zvezdnika, ko je mimo prišel Kaye, a so mu varnostniki preprečili vstop v hišo. Zato je ta zagrabil telefon in poklical policijo, trdeč, da je na domu njegovega poklicnega partnerja zalotil roparje. Isti večer se je Keya še enkrat obrnil na policijo, trdeč, da je varnostnik napadel tako njega kot Leeja. Kar je bil komaj začetek, saj je J. C. po dobrem tednu obtožila Morgana, da je njenega očeta skrivaj in sredi noči iz njegovega lastnega doma preselil k sebi, menda da ga osami od družine. To pa je bila osnova za močno zaostritev odnosov, v prvi vrsti med J. C. in Keyem, čeprav so v spor posegli policija in odvetniki.Junija so odvetniki – po nareku Stana in J. C. – Morgana obtožili lažne prijave ropa na zvezdnikovem domu in protipravne preselitve Leeja, zato so zaprosili za nalog prepovedi približevanja. Da je bila čaša polna, pa je J. C. trdila, da je Morgan izkoristil prijateljevanje z njenim očetom in njegovo pešajoče zdravje za polnjenje mošnjička, in sicer naj bi si s poneverbami, goljufijami in podobnim prilastil za približno pet milijonov ameriških zelencev Leejevega premoženja. »To je kot lov na čarovnice, saj J. C. ne more prenesti, da me ima njen oče raje kot njo. Brez senčice dvoma bom dokazal, da so vse obtožbe lažne,« se je odzval Morgan, a mu je sodnik vseeno prepovedal približevanje Leeju in njegovi družini.Tri mesece po uvedbi naloga prepovedi približevanja, novembra 2018, je Lee umrl. A z njim očitno niso umrle tudi obtožbe proti Morganu, saj naj bi bili prav dogodki iz lanskega poletja osnova za obtožbe in nalog za Morganovo aretacijo.