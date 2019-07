Uf, kakšna ignoranca! Melanie kot da ni

Sanja Grohar postala zvezda britanskih tabloidov

Miss Slovenije 2005 in pevka Sanja Grohar, ki zadnja leta živi v Londonu, je pristala v britanskih tabloidih. Vplivnica, ki ima na instagramu nekaj manj kot sto tisoč sledilcev, je razkrila, koliko zasluži letno s sponzoriranimi objavami, o naši misici začenja članek Daily Mail. Sanja (35) zasluži do 40 tisoč funtov s promocijo lepotnih izdelkov, mode, življenjskega sloga in izdelkov za