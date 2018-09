TV-zvezdnik skočil s križarke na mestu, kjer je potonil Titanik

(33), nekdanji zvezdnik oddaje Nemčija išče zvezdo, je izginil s krova križarke AideLune. Ladja je potovala od Hamburga do New Yorka. Obstajajo dokazi, da je mladenič v nedeljo okoli 5. ure skočil s palube.»To je naš sum. Preiskali smo njegovo kabino in ugotovili, da je izginil,« je dejal, predstavnik Aide. Po besedah Bilda je bil Küblböck nazadnje viden na križarki, ko je nosil ženska oblačila, potniki pa so se pritožili, da povzroča hrup in seje nemir. S palube naj bi skočil v Atlantski ocean med kanadsko pokrajino Newfoundland in Labradorjem ter Grenlandijo, se pravi v bližini mesta, kjer je potonil Titanik. Ker se na svojih zadnjih objavljenih fotografij večkrat pojavi oblečen v ženska oblačila, našminkan, z lasuljo, mnogi sumijo, da je morda igraliz istoimenske uspešnice. Temperatura morja je tam okoli deset stopinj. Iskali so ga z ladjami in letali, po štirih urah pa je bilo iskanje v vodi, kjer so možnosti za preživetje zaradi tako nizke temperature nične, prekinjeno.Ostaja seveda vprašanje, zakaj je Daniel skočil z ladje. Njegovi prijatelji pravijo, da se je v zadnjem času težko spopadal s čustvi. V šoli za igralstvo, ki jo je obiskoval, pa naj bi bil celo žrtev mobinga.