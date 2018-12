Tudi kraljevi božič praznujejo v družinskem krogu

REUTERS Božična voščilnica norveške kraljeve družine FOTO: REUTERS

Na norveškem dvoru smrečico okrasijo nekoliko drugače.

Estelle rada peče piškote.

Božični prazniki so na švedskem dvoru še toliko bolj slovesni, saj ima dan pred božičem rojstni dan Victorijina mama, kraljica Silvia.

Božič je pred vrati in tudi kraljevi se pospešeno pripravljajo na praznovanje enega največjih krščanskih praznikov. Na instagramu je fotografijo okrašene sobane v palači v Københavnu objavila danska princesa. V središču je seveda ogromno božično drevesce, na katerem so poleg pisanih okraskov tradicionalne sveče, električnih lučk pa na njihovem drevescu ni. Danska kraljeva družina bo božično zabavo pripravila v nedeljo, sveče na smrečici pa bodo v navzočnosti celotne družine prižgali na božični večer.Vitezova dvorana je videti še bolj slavnostno zaradi ogromnega zlatega lestenca in drugih zlatih dodatkov, na mizico so dodali še nekaj storžev in zlatih okraskov. A letošnji prazniki bodo za dansko kraljevo družino bolj žalostni, saj bo to prvi božič brez princa, ki je zaradi zapletov pri vnetju dihal umrl februarja, star 83 let. Konec tedna se bo zbrala vsa družina, kraljicise bodo pridružili princ, njegova žena, princesa, in njuni otroci.Tradicionalno božično večerjo bosta v kraljevi palači gostila tudi španski kraljin kraljica. Pridejo Felipejevi staršiin, naslednje jutro pa hčeri, 11-letnoin dve leti starejšo, čaka odpiranje darilc, ki jih bosta našli pod smrečico. Kot je navada v večini evropskih monarhij, bosta tudi španska kralj in kraljica državljane razveselila z božično voščilnico. Zanjo sta izbrala sproščeno fotografijo, posneto septembra na družinskem izletu pri jezeru Covadonga.Kako se na praznike pripravljajo na švedskem dvoru, lahko državljani spremljajo že ves december, saj princesana družabnih omrežjih redno deli fotografije in posnetke peke piškotov, okraševanja in prepevanja pesmi. Božični prazniki so na švedskem dvoru še toliko bolj slovesni, saj ima dan pred božičem rojstni dan Victorijina mama, kraljica. Norveška kraljeva družina za božič medtem rada združi več tradicij, od starodavnih do tistih iz sosednjih držav ter držav, iz katerih prihajajo njihovi predniki.Eden od običajev, ki jih spoštujejo, je začel kralj, ki je bil, preden je leta 1905 postal norveški kralj, danski princ. Iz domovine je prinesel tudi tradicionalno božično jed – odojka. Norvežani medtem na božični večer običajno pripravijo rebra (tisti, ki živijo na zahodu), posušeno jagnjetino (prebivalci vzhodne Norveške) ali trsko (severnjaki).