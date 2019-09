Trideset let Obalne straže

Še vedno privlačni kot nekoč

V spomin se je vtisnila tudi tistim, ki je niso spremljali, navdušenje nad Obalno stražo (Baywatch) je v devetdesetih iz različnih razlogov zajelo ves svet. Gledalci so očarani zrli tako v napete akcije na kalifornijski plaži kakor izklesana moška in zapeljiva ženska telesa v ikoničnih rdečih kopalkah, vprašanje je, nedvomno, kako bi se takšna vsebina znašla v sodobni družbi.Toliko oboževalcev kakor pred tremi desetletji zanesljivo ne bi imela, zato so zvezdniki priljubljene zasedbe nedvomno olajšani, da so lahko vse svoje čare pokazali na malih zaslonih v obdobju, ko kaj takšnega še ni bilo preganjano ali obsojano. Obalna straža je okrogli jubilej proslavila v elegantnem hotelu Viceroy v Santa Monici, in čeprav glavnih zvezdnikov,in, na slovesni prireditvi ni bilo, nekdanjih reševalcev iz vode, nič manj privlačnih kakor nekoč, ni manjkalo.Prišli so(Matt Brody),(Shauni McClain) in(Leigh Dyer), ki jim je Obalna straža odprla vrata do uspehov: Charvet se je po slovesu od serije vrnil v domovino Francijo in si tam ustvaril pevsko kariero, Erika je ostala zvesta igralstvu, tako tudi Brande, ki se je preizkusila v prenovljeni seriji Beverly Hills 90210, zaigrala pa je tudi v uspešnici Starsky & Hutch. Prišel je tudi, ki je kar deset sezon upodabljal simpatičnega Craiga Pomeroya, veliko pozornosti je pritegnila, ki ji je vloga Stephanie Holden prav tako pomagala do zavidljive televizijske kariere,, ki je upodabljal mladega Hobieja, sina glavnega junaka, pa je seveda neprepoznaven.Obalna straža je na malih zaslonih živela kar 11 sezon, v različnih zasedbah in v drugačnem okolju so ustvarjalci pozneje ponudili po večini neuspešna nadaljevanja, tudi filmska, toda izvirna zgodba iz devetdesetih je bila tista, ki je osvojila milijone gledalcev v številnih državah in se v zgodovino zapisala kot ena od ikoničnih televizijskih vsebin, čeprav se ni nikoli kitila z igralskimi ali drugimi nagradami, za marsikoga je bila celo tarča posmeha. A kljub temu je doživela izjemen komercialni uspeh, zapleti na natrpani plaži, čeprav malo verjetni, in privlačni reševalci, ki so se spopadali z izjemnimi tveganji, so preprosto pritegovali, in to vrsto let. Vremenske ujme, neodgovorni kopalci, neizkušeni plavalci, valovito morje, potresi, celo kriminalci: vsi ti so popestrili delavnike reševalcev na losangeleški mivki, romantika, občasno konfliktni odnosi, prevare, laži in prijateljstvo ter rivalstvo pa so bili le še pika na i.