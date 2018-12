Tri leta skrbela za hudo bolnega očeta

BRIAN TO/WENN.COM Hilary je stalnica rdečih preprog. FOTO: Guliver/cover Images

Zvezdnica v novem filmu meri na tretjega oskarja.

Izjemen igralski talent lahkopodčrta s kar dvema zlatima kipcema za najboljšo igralko. Poznavalci so prepričani, da je na dobri poti do tretjega, saj blesti v zadnjem filmu Kaj sta imela (What They Had), ki so ga premierno uprizorili minuli mesec. V njem igra žensko, ki se vrne domov, da bi skrbela za mamo (), ki je zbolela za alzheimerjem, in trmastega očeta ().Hilary je razkrila, da ji je pri vlogi pomagala grenka osebna izkušnja. Spomnimo se, da je zvezdnica kar za tri leta izginila iz filmskega sveta, zdaj pa je razkrila, da je to naredila, ker je skrbela za očeta. »Skrbela sem zanj, potem ko so mu presadili pljuča, in sicer tri leta,« je povedala. »Boril se je za svoje življenje, tako da je čas postal povsem nepomemben. Narediš prav vse, da bi le ozdravel. Zato mi je vsebina filma zelo blizu.«Potem ko je njen oče dovolj okreval, da se je lahko samostojno premikal in jemal zdravila, se je počasi vrnila pred kamere. »Nisem hotela biti preveč daleč,« je povedala 44-letna lepotica. »V največ treh urah sem morala biti doma. Film smo snemali v Chicagu, do koder je tri ure z letalom, to je bilo popolno.«Drama je režijski prvenec, ki je tudi napisala scenarij. Zanimivo je, da Hilary slovi po uspešnem sodelovanju z režijskimi prvenci. Spomnimo se filma Fantje ne jočejo (Boys Don't Cry), za katerega je prejela prvega oskarja. Napisala in prvič režirala ga je. Sama pravi, da uživa v iskanju novih ustvarjalcev.»Spominjam se trenutka, ko je meni nekdo dal priložnost in mi zaupal. To zagovarjam, poskušam najti nove talentirane ustvarjalce in jih spraviti na velika platna.« Tudi njen naslednji film je režijski prvenec, I am mother je režiral novinec