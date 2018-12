Tri dni trepetal za hčerko v komi

instagram Zvezdnik serije Živi mrtveci s svojo deklico

Januarja prihaja na male zaslone druga sezona Netflixove serije Maščevalec.

Niti zlom roke ga ne ustavi



Z novim letom prihaja na male zaslone druga sezona akcijske stripovske serije Maščevalec, v kateri Jon živi za maščevanja, neozirajoč se na telesno bolečino. "Že prvi dan snemanja prve pretepaške scene sem si zlomil roko. A se nisem vdal, še naprej sem snemal in si strgal kito. Tretji dan pa sem si roko izpahnil in pristal na urgenci na nujni operaciji," pravi in priznava, da nadaljevanje snemanja po zlomu verjetno ni bilo najbolj pametno. "A na to sem gledal kot na boksarsko tekmo. Ne bom jaz tisti, bi bo dvignil roke in odkorakal stran. Boril se bom do konca."

Pripravljal se je na pomembno vlogo, s katero bi se mu uresničile sanje večine malih fantičev, saj naj bi zaigral astronavta, sedmega človeka, ki je stopil na Luno. Tedaj pa se je svet igralcaporušil kot hiša iz kart. Še dan prej povsem zdrava hčerka, ki mu je leta 2015 privekala na svet v zakonu z, je doživela nepričakovan napad in zdrsnila v komo.Poprej pomemben filmski projekt je zbledel, postal povsem nepomemben. Vlogo je brez pomišljanja prepustil, in čeprav se ni prelevil v astronavta, trepetajoč za hčerino življenje spoznal, kaj pomeni resnični pogum. »Ko ljudje govorijo o pogumu, se jim pred oči prikrade podoba možatega mača, a vendar sem pravi pogum videl v svoji ženi.« Kajti medtem ko je bil sam že skoraj nor od strahu, ko ni vedel, ali se bo njegova hči prebudila iz kome, ki je bila posledica vnetja možganov, žena, vsaj navzven, ni niti trznila.Postalo je jasno kot beli dan, da je Erin steber družine. Ona je bila tista, ki je v najhujših trenutkih držala družino skupaj. In ona je bila tista, ki je, ko se je Adeline tri dni pozneje zbudila iz kome, a nikogar od najbližjih prepoznala, deklico zasipala z ljubeznijo in pozornostjo. »Kar sem videl v ženi, sta bila pogum in ljubezen, kakršnima nisem bil še nikdar poprej priča.«Z deklico je danes vse v redu, to pa ne pomeni, da Jon nima več starševskih skrbi. »Največji izziv očetovstva je, da potisneš svoje travme, strahove, pričakovanja in ambicije vstran ter si le želiš, da bi bi bilo tvojim otrokom bolje kot tebi. Nočem, da bi delali napake, kakršne sem naredil jaz. Za kar koli se bodo odločili, bo v redu, le da bodo dali vse od sebe,« je še sklenil oče treh, male Adeline in starejših sinov, danes sedemletnegain leto mlajšega