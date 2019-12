To so zvezdniki, ki so za las ušli smrti (FOTO) 

Slaba ideja

Ko se padalo ne odpre

Oblika vode

Slabe presoje

DiCaprio ima očitno kot mačka devet življenj, porabil pa je že najmanj štiri.

Že ptički na vejah čivkajo, da je hollywoodski zvezdnikzaljubljen v naš planet in vse na njem. A če je splošno znano, da se je zaradi tega vrgel v okoljevarstvo z že skoraj obsedenostjo, pa verjetno ne vedo vsi, da ga je ljubezen do narave skoraj stala življenje. In ga morda, ko ne bi bilo ob njem stanovskega kolega, ne bi bilo več med živimi.»Z morsko biologinjosmo se potapljali na Galapaškem otočju,« se je Norton vrnil v tisti skoraj usodni dan. »Lea poznam že celo večnost in vem, da ob živalih skoraj malce izgubi razum in razsodnost. Ob njih je kot otrok. In ko je pod nami priplavala jata stotine skatov, sem zagledal ta izraz otroške vzhičenosti na njegovem obrazu.S podvodno kamero v roki se je pognal proti njim in takoj sem vedel, da to ni bila dobra ideja. Potapljam se namreč že od svojega 16. leta, na potapljaški uri pa sem videl, da bi se počasi morali dvigniti proti gladini. Šel sem za njim, saj me je zaskrbelo, da mu bo zmanjkalo kisika – in mu ga tudi je.« A je imel srečo, da ga je dohitel prijatelj in z njim delil svoj še preostali kisik.Podvodne lepote Galapaškega otočja biskoraj stale življenje, a to ni bilo prvič, da je smrti ušel le za las. Kot tudi ne drugič ali tretjič. Pred petimi leti, ko se je mudil v Južni Afriki, bi namreč skoraj postal slasten prigrizek velikega belega morskega psa, ki si ga je igralec želel od blizu ogledati. Seveda iz varnostne kletke, ko so mu metali kose tuna, kar je precej priljubljena turistična adrenalinska dejavnost tam doli.»Gornji del kletke je odprt. Ko so v vodo vrgli tuna, je ravno prišel velikanski val in prekucnil kletko. Sočasno se je morski pes pognal za ribo, skočil in s polovico telesa pristal v kletki. Z menoj. Mene je tedaj odneslo proti dnu kletke in sem se na vse pretege trudil tam ostati. Čim bolj sploščen. Veliki beli pes je proti meni petkrat, šestkrat šavsnil, njegova čeljust je bila od moje glave le za dolžino roke. K sreči se je kletka sama vrnila v prvotni položaj. Kaj podobnega se jim menda še ni primerilo v 30 letih, odkar to počnejo,« je povedal igralec in dodal, da mu niti ni treba verjeti na besedo, saj da ima vse posneto.DiCaprio dobro ve, da ni le voda polna nevarnosti in pasti. Kajti kot je smrti gledal iz oči v oči pod vodo, podobno dramatično je doživel tudi zrak. Enkrat med poletom, ko je letalsko krilo »eksplodiralo kot žareča krogla«, da je pilot moral nemudoma ugasniti stroje in zasilno pristati, v drugo pa med skokom s padalom, ki se ni želelo odpreti, saj se je zapletlo.»Moški, ki je bil z menoj, ga je nemudoma prerezal. Prosto sva padala še nadaljnih pet, deset sekund, prepričan sem bil, da drvim v gotovo smrt. Zato sem povsem pozabil na rezervno padalo. A ga je poskušal odpreti moj sopadalec – toda tudi to je bilo zapleteno. Stresal ga je in stresal, poskušal razmotati. Kar mu je sredi padanja k sreči uspelo,« je dejal Leo, ki ga je sopadalec opozoril, da si bo ob pristanku, saj imata preveliko hitrost, gotovo zlomil noge. A ima očitno zvezdnik kot mačka devet življenj – odnesel je ni le živ, ampak tudi brez polomljene kosti. Le nekoliko potolčen, saj se mu je ob trdem pristanku uspelo zviti v klobčič in se je zakotalil po tleh. Kar pa je bila zadostna lekcija, da nikoli več ni skočil iz letala.Iste lekcije se je na podobno adranalinski način naučil, ki se mu padalo pri skoku prav tako ni odprlo. A čeprav se je v napadu brezglave panike spomnil na rezervno, si zanj ni upal potegniti, v strahu, da bi ga pustilo na cedilu. »K sreči sem se toliko zbral, da sem potegnil ročko in – rezervno padalo se je odprlo.« A če je po tej najmanj neprijetni izkušnji morda razmišljal še o kakšnem skoku iz letala, ga je želja dokončno minila, ko je le malo pozneje v padalski nesreči umrl njegov inštruktor skakanja.Voda je očitno tisti medij, v katerem bi, če sreča ne bi bila na njihovi strani, lahko izgubili prenekaterega zvezdnika. Med temi brhko, ki bi jo skoraj pogoltnili močni morski tokovi na Havajih. Sicer nemočna proti mogočnemu morju se je poskušala obdržati nad vodo, kričala na pomoč, njene krike pa je k sreči slišal deskar in jo potegnil na varno in suho. A če je bil srf zanjo rešitev, bi bil zaskoraj njena poguba. Tedaj še nevešča deskanja je sama odšla na vodo, pri čemer je šlo nekaj strašno narobe. »Dobila sem 41 šivov! Cel smernik se mi je zaril v nogo, da sem ga morala izvleči,« je povedala in dodala, da ji je življenje rešil neznanec, ki je nanjo, krvavečo, naletel na plaži, ji naredil kompresijsko obvezo in brž poklical reševalce.pa je spoznala, da je vsaj tako nevarna lahko tudi voda v trdni obliki. Med odkrivanjem lepot Norveške, kamor jo je 2016. zanesla pot v spremstvu fotografa, sta namreč sredi noči zapeljala na zaledenelo jezero. Nenadoma je počilo, ledena ploskev pod težo avtomobila se je vdala.»Sredi noči pri minus 30 stopinjah sva skoraj pristala v ledeni vodi. Avto se je brzinsko potapljal,« je povedala britanska pevka, ki ji je kljub nezavidljivim okoliščinam uspelo ohraniti trezno glavo ter je splezala na streho avtomobila. Od tam pa skok na kopno. »Nekaj minut pozneje je avto izginil pod vodo in ledom.«Avto filmarjapa se je spremenil v kup zverižene pločevine. Tedaj še v srednji šoli se je peljal domov, ko je vanj z boka trčilo drugo vozilo, Georgeev jekleni konjiček pa je naredil kar sedem premetov, med kobaljenjem je sedemkrat pristal na strehi. A so zvezde očitno vedele, da so pred Lucasom še velike stvari – ne nazadnje se je podpisal pod epsko sago Vojna zvezd in trilogijo Indiana Jones –, saj je preživel. Čeprav si je zlomil več reber in sta se mu sesedli obe pljučni krili.Nekateri se v nevarnih okoliščinah znajdejo po naključju, nad katerimi nimajo nadzora. Drugi pa se v nevarnosti znajdejo tudi zaradi lastne slabe presoje in skušanja sreče. Denimo, ki je pri 21 letih v navalu mladostniške predrznosti poskušal na teraso hiše splezati po žlebu. A je omahnil tri nadstropja globoko, si zlomil več vretenc in bil kar štiri dni paralaziran. Sledila je vrsta operacij in 18 mesecev rehabilitacije, »danes sem le hvaležen. Nesreča me ni trajno poškodovala, vse lahko počnem, a mi je v večni opomin.«