To so velika imena, ki so nas za vedno zapustila v letu 2018

Leto 2018 si bomo zapomnili tudi po tem, da so nas zapustili svetovno znani ljudje iz glasbene in filmske industrije.Ljubitelje glasbe iz 90. let je v začetku leta pretresla novica, da je v 47. letu umrla pevka irske zasedbe The Cranberries. Vzrok smrti pevke je bila utopitev zaradi alkoholiziranosti.Aprila letos je po kratki bolezni umrl(86), eden najpomembnejših režiserjev češkoslovaškega novega vala, znan po filmih Let nad kukavičjim gnezdom (1975), Lasje (1979), Amadeus (1984), Ljudje proti Larryju Flintu (1996) in Goyeve prikazni (2006).Aprila je umrl didžej, star komaj 28 let. Vzrok smrti tega Šveda s pravim imenomše ni povsem razjasnjen, imel pa je težave z odvisnostjo, predvsem z alkoholom.Junija 2018 je glasbeni svet žaloval za srbskim pevcem narodne glasbe, ki je izgubil boj s težko boleznijo. Med najpriljubljenejše pevce narodne glasbe se izstrelil v 80. letih pod okriljem skupine Južni vetar.Avgusta smo se poslovili od kraljice soula(76). V zadnjih izdihljajih je bila obdana z najbližjimi. Že pred osmimi leti so ji diagnosticirali raka na slinavki.Sredi poletja je ugasnilo življenje legendarnega hrvaškega pevca, ki je v 71. letu starosti umrl v splitski bolnišnici . Eno leto se je boril z rakom na pljučih.Oktobra se je za zmeraj poslovila ena najbolj znanih srbskih in jugoslovanskih igralk, ki je tik pred smrtjo dopolnila 78 let. Poročena je bila trikrat, nazadnje z igralskim kolegom, ki je umrl pred dvema letoma. Poleg njega so legendarno igralko tudi pokopali. Žalostna vest je pretresla predvsem mlajšo generacijo, ko je komaj 25-letna manekenka in TV-voditeljica glasbenega programa MTVza vedno zaprla oči. Domnevno je storila samomor.Konec novembra je po dolgi bolezni v Rimu umrl italijanski filmski režiser (77). Veliko pozornost je vzbudil z erotičnimi prizori v filmu Zadnji tango v Parizu (1972).