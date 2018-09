AFP Stormy Daniels bo povedala vse.

Pornoigralka, ki trdi, da je imela afero z ameriškim predsednikom, namerava objaviti spomine z naslovom Popolno razkritje. Stormy, njeno pravo ime je, je v pogovorni oddaji The View oznanila, da bo avtobiografska knjiga izšla 2. oktobra. Njen odvetnikje dodal: »To bodo dolgi trije tedni.«Stormy je v vsakem ameriškem gospodinjstvu in tudi drugod po svetu postala znana zaradi trditve, da je imela leta 2006 afero z zdajšnjim predsednikom, da bi o tem molčala, pa so ji izplačali precej denarja.Trump afero z Danielsovo zanika, povedal je še, da za plačila ni vedel. Zdaj že bivši Trumpov odvetnikje potrdil, da je pornozvezdi pred predsedniškimi volitvami leta 2016 plačal 130.000 dolarjev v zameno za molk o domnevni aferi, ki naj bi trajala mesece.Med zaslišanjem je Cohen povedal, da mu je predsednik ukazal, naj plača Danielsovi in še eni ženski, ki je prav tako trdila, da je imela s predsednikom afero.Po besedah založnikov Danielsova v knjigi popisuje pot iz »težkega otroštva v Louisiani do nacionalnega odra«, opisuje, kako je začela delati v pornoindustriji, in »dogodke, ki so pripeljali do tajnega dogovora, ter tudi poskuse ustrahovanja«.