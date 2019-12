Timu Rothu so na Hrvaškem povrnili vid

Izgubil je že upanje

Zdravniki so mu zatrjevali, da ni upanja, da bi se mu vid izboljšal.

Operirali tudi njegovo ženo

wikipedia Pred operacijo FOTO: wikipedia

Prelomno popivanje s Tarantinom

Hollywoodskega igralca lahko te dni gledamo v filmu Bilo je nekoč ... v Hollywoodu, ki je že peti projekt, pri katerem je Roth združil moči s Quentinom Tarantinom. Njuno sodelovanje se je začelo po golem naključju, ko sta se pred desetletji spoznala v baru in se v hipu ujela. "Večer sva končala pri meni doma in brala scenarij za njegov najnovejši film. Prebrala sva scene za vse like in se pri tem neizmerno zabavala. Na koncu večera, že proti jutru, sem imel delo. Ponudil mi je vlogo." Nikjer drugje kot v kultnem filmu Stekli psi. Ta je za Rotha, tedaj še dokaj na začetku filmske poti, spremenil vse.

Tim in žena Nikki spet vidita brez očal.

Kadar se postavi v kožo Cala Lightmana, strokovnjaka za prevare, vidi tudi tisto, kar drugim ljudem uide. Zazna celo najmanjše, prostemu očesu skoraj nevidne premike in trzljaje mišic ter gibov, najbolj subtilne spremembe v glasu, še tako neznaten pomik zenice. Vse to so izdajalski znaki, ki mu pomagajo, da se skozi plasti laži in prevar v seriji Laži mi prebije do resnice. A tak skoraj rentgenski vid imale tedaj, ko se vživi v svoj televizijski alter ego, medtem ko v resničnem življenju skozi vsakdan stopa precej manj vsevidno. Nasprotno, z levim očesom je desetletja videl morda le še 30-odstotno. No, tako je bilo vsaj do začetka tega tedna, ko je obiskal zagrebško očesno kliniko in z nje odkorakal skoraj kot nov moški. »Zatrjevali so mi, da ni upanja, da se mi izboljša vid. To je neverjetno!« je dejal, potem ko je prvič po 40 letih pogledal svet brez očal z debelimi stekelci in videl kristalno jasno.Navadil se je, da ima na izbiro dvoje – da ne vidi najbolje ali da ga na nosu motijo očala. Kajti čeprav je obiskal že prenekaterega oftalmologa na obeh straneh luže, so mu vsi povedali bolj ali manj enako. Da kljub napredovanju medicine in vrsti posegov, ki jih opravljajo tudi na očeh, njemu ne morejo pomagati. »Vse življenje sem verjel, da bom na levo oko za vedno slabo videl. Mislim, da sem z levim očesom videl le še približno 30-odstotno. Bil sem pri več zdravnikih v Angliji in Kaliforniji, pa so mi vsi zagotavljali, da ni možnosti izboljšanja,« je dejal zvezdnik, čigar poti so se očitno večkrat križale s stanovskim kolegom. Še pred dobrim letom sta bila oba slabovidna, dokler ni Armand lansko jesen nenadoma začel hoditi naokoli brez očal. Menda je po nasvetuizkoristil premor med filmi za obisk hrvaške očesne klinike in po le par urah in operaciji jo jo zapustil z očmi, ki so spet videle čisto in jasno. »Moj vid je spet popoln. Tako nisem videl že več kot 10 let,« se je lani navduševal Assante in svojo odlično izkušnjo delil z Rothom. Po njegovem nasvetu naj bi Roth namreč malce pobrskal po spletu in izvedel dovolj, da se po koncu šestmesečnega snemanja v Liverpoolu ni vrnil v domačo Kalifornijo, temveč se je prej ustavil v hrvaški prestolnici.Na obisku hrvaškega očesnega specialista je Tima spremljala žena, a ne zaradi moralne podpore, temveč se je tudi sama odločila za poseg, ki bi ji v primeru uspeha povrnil briljanten vid. Priznala je, da je pred poletom na Hrvaško obiskala svojega losangeleškega zdravnika in da ji je ta operacijo menda sprva odsvetoval, nato pa je izvedel, kam namera iti na poseg, in tedaj je dobila njegov blagoslov.Prvi dan pri naših sosedih je Roth v svoj mobilnik buljil z očali na nosu. Par dni pozneje pa je užival v tamkajšnjem adventu s kozarcem vina. Brez očal! »Kar se mi je zgodilo, je še najbližje čudežu! Ko sem prišel sem, sicer nisem bil slep, a vseeno dokaj blizu temu, vsaj na eno oko. Moral sem nositi očala, čeprav je bilo z njimi marsikaj težje delati, in vedno sem jih moral imeti pri sebi. Zdaj, le 48 ur pozneje, pa imam popoln vid in tak bo ostal do moje smrti. Izjemno!« zvezdnik ni mogel najti dovolj presežnikov. Dodal je še, da je bil poseg, ki mu je spremenil življenje, povsem neboleč. »Prvič po 40 letih vidim na obe očesi, in to izjemno dobro ne glede na oddaljenost!«