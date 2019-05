Tik pred finalom izbruhnil škandal, razpustili žirijo

Tik pred velikim finalom evrovizijske popevke 2019 v Tel Avivu je izbruhnil škandal, saj je beloruska žirija razkrila svoje glasovanje polfinala, piše Eurovoix. To je v nasprotju s pravili Evropske radio-televizijske zveze, zato je žirijo razpustila.Za beloruski portal Tut so namreč razkrili svoje glasovanje. »Skoraj enoglasno smo se odločili za tri zmagovalce. Če pogledam na splošno, nismo imeli težav s prvo šesterico oziroma sedmerico v našem izboru. Težave smo imeli za tiste med osmim in desetim mestom. Razmišljali smo deset minut,« je dejal predsednik tedanje beloruske žirijeje izpustila Islandijo in Avstralijo postavila na vrh, Prigun je dal svoj glas Estoniji, Češki in Gruziji,je za najboljše razglasila Estonijo, Gruzijo, Avstralijo in Češko,pa ni jasno povedal, kdo so bili zanj favoriti. Komentiral pa je nastopa Gruzije ter San Marina,pa je izpostavila Gruzijo, Češko, Slovenijo, Estonijo, Grčijo ter Avstralijo.Tako bodo iz Belorusije šteli zgolj glasovi gledalcev.Glasovanje v polfinalu lahko razkrijejo šele po finalu.