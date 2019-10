Terminator ima svetlo prihodnost

Vrača se h klasiki

Cameron bi ustvaril novo Terminatorjevo trilogijo.

Cameron zaupa Hamiltonovi in Schwarzeneggerju.

Terminatorjev so posneli, od tega so 3 Cameronovi.

Čeprav ima polne roke dela z Avatarjem, nedavno je namreč sklenil snemanje drugega in tretjega dela znanstvenofantastične uspešnice, v pripravi pa sta že četrti in peti del,ne načrtuje počitka. Še več, v igri so že novi projekti, na veliko veselje oboževalcev pa se bo menda vrnil tja, kjer je pred več kot tremi desetletji žel velikanske uspehe in pohvale.Konec oktobra prihaja v kinematografe šesti del slovite franšize Terminator, ki se je začela leta 1984 in ponudila spektakel povsem nove vrste; Temačna usoda je pravzaprav nadaljevanje drugega filma, Sodnega dne iz leta 1991, in tretji film iz cikla, pri katerem je imel glavno besedo Cameron. Vmes so nastali še trije filmi (Vstaja strojev, Odrešitev in Geneza), a kljub zveneči zasedbi niso dosegali tako odmevnih uspehov kakor prva dva. S Temačno usodo, nad katero je znova bedel sloviti ustvarjalec, režisersko taktirko pa je vihtel, si bo Terminator zagotovo znova povrnil slavo, ocenjujejo kritiki, in morda celo začel povsem novo poglavje, vsaj tako si je zadevo zamislil oskarjevec in veliki filmar, ki menda potihoma načrtuje povsem novo trilogijo.V tej bo vsekakor namenil glavno vlogo svoji muzi in nekdanji ženi, ki bo zagotovo znova prepričala kot Sarah Connor, veteranuin pa, ki je v drugem filmu upodabljal Johna Connorja, zdaj pa se je prelevil v odraslega junaka.Mogoče je spremeniti prihodnost, ni pa mogoče spremeniti naše usode, se glasi rdeča nit Temačne usode, ki bo po pričakovanjih kritikov v kinematografe znova pritegnila ljubitelje prvih dveh delov franšize, in če bo izkupiček iz blagajne zadovoljil apetite producentov, torej Camerona in, se bo nedvomno začela nova Terminatorjeva zgodba. »Več tednov smo razčlenjevali zgodbo in premlevali, kakšnih nadaljevanj si želimo in kakšna naj bo usoda Lindine junakinje. In ker je zgodba resnično obetavna, je ni mogoče predstaviti drugače kakor v trilogiji, tako imamo veliko več manevrskega prostora,« je prihodnost Terminatorja jasno razodel Cameron, ki nestrpno pričakuje odzive gledalcev.