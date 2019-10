Švedski kralj vnukom odvzel kraljevi status

Kralj in kraljica imata tri otroke. FOTO: Kungahuset.se

Švedska kraljeva družina je vse večja. FOTO: Kungahuset.se

Princesa Madeleine z možem Christopherjem O'Neillom in tremi otroki živi v ZDA. FOTO: Kungahuset.se

Otroka prestolonaslednice Victorie, princesa Estelle in princ Oscar, sta ohranila kraljevi status.

Pet otrok bo ohranilo nazive, še naprej bodo člani kraljeve družine, ne pa tudi hiše.

Švedski kraljje petim vnukom odvzel kraljevi status, je včeraj sporočil švedski dvor. To med drugim pomeni, da jim, ko bodo odrasli, ne bo treba opravljati dolžnosti, ki jih prinese pripadnost dvoru.Otroci, stari od enega do pet let, so potomci kraljevih mlajših dveh otrok, princain princeseSeveda bodo še vedno člani kraljeve družine, ne pa tudi kraljeve hiše, torej jih ni več treba naslavljati z njegova ali njena kraljeva visokost, bodo pa obdržali nazive princ in princesa oziroma vojvoda in vojvodinja. Odločitev pomeni tudi, da niso dediči švedskega prestola. Pa še en pomemben vidik tega ukrepa je: peterica ni upravičena do davkoplačevalskega denarja, apanaže, rednega letnega prejemka, ki se financira iz davkov in jo zdaj dobijo vsi člani kraljeve družine.Švedski parlament je že lani sprožil preiskavo o tem, kako bi vzpostavili večji nadzor nad proračunom na Švedskem zelo priljubljene kraljeve družine. Skupno sedem vnukov imata kralj Carl XVI. Gustaf in kraljica, ko bodo odrasli, bi jih težko vzdrževali in ne nazadnje težko poskrbeli, da bi bili nenehno zaposleni, zato se je kralj odločil poskrbeti, da letni 13 milijonov evrov vredni kraljevi proračun ne bo ušel izpod nadzora.Uradnik s švedskega dvoraje pojasnil, da gre za način spopadanja z vse večjo kraljevo družino: »Veliko družino imamo. Če upoštevamo še naslednjo generacijo, je zdaj 10 ljudi v vrsti za švedski prestol.« Z dvora so sporočili še, da sta vpleteni družini zadovoljni s spremembo. Tudi protimonarhistična republikanska zveza je zadovoljna: sporočili so, da je odločitev korak v pravo smer, in pozdravili zmago republikancev.»Ne bomo se ustavili, dokler člani kraljeve družine ne bodo obravnavani kot navadni državljani in dokler vsi državljani Švedske ne bodo imeli enakih pravic,« je še dejal njihov predsednikNo, vsi trije kraljevi otroci, princesa Madeleine, princ Carl Philip in prestolonaslednica, princesa, bodo obdržali nazive. Madeleine, stara je 37 let in poročena s 45-letnim britansko-ameriškim finančnikom, je povedala, da so to spremembo dolgo načrtovali, tiče se tudi njenih treh otrok, petletne princese, štiriletnega princain leto dni stare princesePrincesa Madeleine je povedala: »S Chrisom meniva, da bodo najini otroci poslej imeli večjo priložnost oblikovati življenje po svojih željah.« Živijo v ZDA, otroci pa naj bi tam tudi obiskovali šolo. Brez naziva bosta ostala tudi triletni princin leto mlajši princ, otroka 40-letnega princa Carla Philipa in njegove 34-letne žene princese, ta pa sta povedala: »V ukrepu ne vidiva nič slabega, ravno nasprotno, Alexander in Gabriela se bosta lahko tako pozneje v življenju bolj svobodno odločala.«Na podlagi ukrepa, ki ga je sprejel kralj, se bodo starši petih otrok lahko bolj posvetili svoji poslovni karieri, še naprej pa bodo delali z neprofitnimi organizacijami in tistimi, ki so jih ustanovili, pa seveda opravljali vse kraljeve zadolžitve, so sporočili z dvora. Ali kot je komentiral neki švedski zgodovinar: postali so navadni ljudje, a še vedno del kraljevega kluba.Sprejeta odločitev ne velja za prvorojenko, princeso Victorio in njena dva otroka. Victoria, stara je 42 let, se je leta 2010 poročila z osebnim trenerjem, zdaj 46-letnim. Imata dva otroka, devetletno princesoin triletnega princa, ki bosta obdržala kraljeva naziva in opravljala vse obveznosti, ko bosta starejša.Kralj, star je 73 let, je švedski prestol nasledil leta 1973 po smrti očeta kralja. Nemko Silvio, 75 let ima, je spoznal med olimpijskimi igrami leta 1972, kjer je delala kot hostesa, poročila sta se leta 1976. Leta 1980 so sprejeli zakon, po katerem niso več le sinovi upravičeni do nasledstva prestola. To pomeni, da bo nekoč tron nasledila Victoria, in ne njen mlajši brat, pa tudi da bo Victoria postala prva monarhinja na Švedskem po 18. stoletju.