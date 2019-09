Sultan obžaluje poroko z misico

Par ima štirimesečnega sina, a sultan ni prepričan, da je otrok njegov.

Zaradi ruske lepotice se je odpovedal prestolu.

7. junija lani sta se vzela.

Nekdanji malezijski kralj je povedal, da obžaluje odločitve, ki jih je sprejel v zasebnem življenju, ko se je poročil z rusko misico in se odpovedal prestolu.se je s sultanomporočila lani, januarja letos pa se je dramatično odpovedal prestolu. Sultan, ki še naprej ostaja vladar province Kelantan, trdi, da sta se ločila, a ker njun odnos ostaja ovit v skrivnost, jekraljeva palača objavila uradno izjavo, kar se doslej menda še ni zgodilo. Sultan pravi, da je nekdanja miss Moskve škodila ugledu kraljeve družine z več lažnivimi objavami na družabnih omrežjih, ki so vodile v ločitev. Par ima štirimesečnega sina, a sultan namiguje, da dete morda ni njegovo.V uradni izjavi piše, da sultan obžaluje odločitve iz zasebnega življenja, ki so povzročile zmedo, tudi z objavami govoric na družabnih omrežjih: »Palača ostro zanika komentarje, objavljene ob fotografijah, saj so neresnični in žaljivi.« V izjavi prosijo, naj ljudje ne nasedajo neresničnim informacijam, prave in točne da so le tiste, ki jih sporočita palača ali sultanovi odvetniki. In še, naj si vzamejo nekaj časa in molijo za sultanovega obolelega očeta, ki ga ima neizmerno rad.Sultan in misica sta se vzela 7. junija lani, ko je bil Muhamad V. še kralj Malezije. Obred je potekal v tajnosti. Novembra je bil še en obred, in sicer v Moskvi. Mnoge Malezijce je skrbelo zaradi poročil o preteklosti lepotne kraljice, ki je med drugim sodelovala v nekem ruskem resničnostnem šovu, kjer naj bi seksala v bazenu, pri tem pa jo je ujela kamera, tudi manekenske fotografije so dvigale prah. Pritisk je bil vse večji in sultan se je odpovedal prestolu, da bi lahko bil z izbranko. A v zvezi ni zdržal, čeprav misica in njeni odvetniki trdijo, da se nista ločila. V zadnji objavi na družabnem omrežju je Rihana zapisala, da bi morali starši čim več časa preživeti s svojim otrokom, kar naj bi letelo na sultana, ki se je sinu odpovedal. In napovedala, da bo razkrila še kaj več: »Vem, da bi vas veliko rado vedelo, kaj se nama je zgodilo. Prej nisem bila pripravljena povedati, a če razkrijem resnico, se bom morda bolje počutila.« Rihana naj bi s sinom živela v hiši blizu Moskve.