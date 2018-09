Študenti elitne univerze pozirali popolnoma goli

Fotografirali so se na najbolj prepoznavnih krajih mesta. FOTO: Kevin Low

Najboljši športniki in športnice univerze Cambridge v Angliji so v dobrodelne namene odvrgli cunjice. Nastale fotografije so združili v koledar, ki je že na prodaj. Seveda mladi študenti spolovila zakrivajo z rokami in športnimi pripomočki, saj univerzitetne oblasti sicer ne bi dovolile tiskanja. Za ozadje so izbrali najbolj prepoznavne kraje slovite univerze, kot so Matematični most pri kolidžu Queens, knjižnica, botanični vrt in jedilnica v kolidžu Corpus Christi.»Vsi smo resnično uživali v ustvarjanju tega koledarja, čeprav smo morali vstajati zelo zgodaj, saj le takrat ni bilo tako veliko ljudi,« je pojasnila soorganizatorica. »Študenti so presenetili turiste, ki so si prišli ogledat Matematični most prav v trenutku, ko so na njem pozirali, saj je v bližini javne potke. Nekateri so podvomili, da so fotografije resnične, saj niso mogli verjeti, da so športniki in športnice tako lepi, resnično so naravno lepi.«, ki je pomagala pri organizaciji, je poudarila, da so bile vse ekipe navdušene nad projektom. »Nekateri posnetki na prostem so nastali v začetku februarja, ko je snežilo, pa se kljub ledenemu mrazu niso pritoževali.« Člani hokejske ekipe so pred fotografiranjem delali sklece, da so bile njihove mišice bolj izrazite. Fotografje vse skupaj označil kot neprecenljivo izkušnjo. Za koledar je treba odšteti dobrih deset evrov.