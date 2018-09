Srečen zakon je za igralko smisel življenja

V enem dnevu je dobila 108.000 sledilcev. FOTO: Julia Roberts/Instagram

Ameriška megazvezdnicaspada med redke, ki jim je uspelo obraniti zasebno življenje pred rumenim tiskom. Tako do nedavnega ni bilo prav veliko znanega o njeni poroki z, čeprav imata zakonca skupaj kar tri otroke.Igralka, ki zdaj promovira novo serijo Homecoming, ki je nastala pod okriljem produkcijske hiše HBO, je o njem povedala: »Veste, čudovito človeško bitje je. Skupaj se odlično zabavava.« Julija je nedavno začela objavljati fotografije na instagramu. »Ali lahko objavim to fotografijo, sem ga vprašala, ko sva ležala na postelji. To je čudno vprašanje, novo v mojem besednjaku. Pa je rekel, da lahko, in sem jo objavila.«Tako je 50-letna zvezdnica pred enim tednom objavila posnetek, na katerem objema svojega moža. Pod fotografijo se zahvaljuje poletju, ki ji je prineslo veliko veselja.Zasebnost je za zakonca tako pomembna, da ju v javnosti niso videli skupaj vse od leta 2017, ko sta obiskala neki dogodek v organizaciji. Prav zaradi tega so se pojavile govorice, da je njun zakon tik pred razpadom.No, sodeč po njenih objavah na instagramu ima srečen in bogat zakon. Verjeli ali ne, ko je odprla račun, je zgolj v enem dnevu dobila 108.000 sledilcev, sama pa za zdaj še nikomur ne sledi. Prav tako ne omogoča, da bi njene objave kdo komentiral.Preden je spoznala svojega moža pred 15 leti, je bila zelo sebična oseba. Tako je vsaj prepričana. »Sama sebi sem bila prioriteta, majhna sebičnica, ki je tekala naokoli in snemala filme.« Mož jo je povsem spremenil. »Če pomislim, zakaj je moje življenje takšno, kakršno je, je to on. Vse izvira iz tega.« Spoznala sta se med snemanjem filma Mehikanec, v katerem je nastopala z, Danny pa je bil snemalec. Po dveh letih zmenkarij sta se leta 2002 poročila na njenem ranču v Novi Mehiki.Od takrat pogosto delata skupaj pri istih filmih. Skupaj imata dvojčkain, ki sta stara 13 let, in 11-letnega