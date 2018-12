Srce parajoč zapis Milerjeve: »Srečen božič naši deklici na nebu...«

Emeline se je utopila. FOTO: Instagram

AFP Strti Bode bolečine ni skrival pred javnostjo.

19 mesecev je bila ob smrti stara Emeline.

Junija sta nekdanji smučarski asin njegova žena, odbojkarica in manekenka, doživela nepredstavljiv udarec: njuna 19-mesečna hčise je utopila. Morgan se je za božič z ljubeznijo spomnila prezgodaj preminule malčice.»Srečen božič naši deklici na nebu, zelo jo pogrešamo. Leto 2018 je bilo leto nepopisne žalosti in velike sreče. Polovico leta smo preživeli žalostno, poskušali smo preboleti izgubo našega angela, kar se je zdela nemogoča bitka, sočasno pa sva slavila rojstvo najinega sina. Želela sva si, da bi najini otroci živeli normalno, in to naju je gnalo naprej. Veselila bi se novih začetkov v letu 2019, vendar je to po izgubi otroka nemogoče. Zato upam, da bo prihodnje leto zdravo in izpolnjeno z osebnostno rastjo in ustvarjanjem lepih spominov z mojimi malčki. Vsem želimo lepe božične praznike, polne ljubezni,« je zapisala na družabnem omrežju.Emeline je umrla v sosedovem bazenu. Čeprav je rešilec bliskovito pridrvel na kraj nesreče, ji niso mogli pomagati. »To se zgodi neverjetno hitro. Mislili bi si, da se tragedije dogajajo v čudnih okoliščinah in zaradi neobičajnih razlogov. Ne, zgodijo se, še preden treneš z očesom,« je po smrti hčere povedal slavni športnik. Emeline se je iz hiše izmuznila skozi zadnja vrata. Noseča Morgan jo je, takoj ko jo je zagledala, izvlekla iz vode in jo oživljala, dokler ni prišla prva pomoč. Punčko so odpeljali v bolnišnico, a se ji je naslednji dan ustavilo srce.»Otrok, ki tehta 13 kilogramov, se lahko utopi v 30 sekundah. Nenehno v sebi štejem do 30. To je bilo vse, kar bi bilo potrebno,« je po tragediji dejala Morgan. Par si želi po hčerini smrti ozavestiti starše o varnosti v vodi, v ta namen se izobražujeta in zbirata sredstva.Poleg dvomesečnega sina ima par še triletnega, Bode pa ima iz prejšnje zveze še desetletno hčerin petletnega sina. Vsi skupaj pozirajo na božičnem posnetku, ki ga je Morgan objavila na spletu, v rokah pa držijo fotografijo pokojne Emeline.Bode Miller je letos prenehal tekmovati na belih strminah, njegova kariera pa bo ostala z zlatimi črkami zapisana v ameriško smučarsko zgodovino. V svetovnem pokalu je slavil 33-krat v vseh petih disciplinah, osvojil je dva velika kristalna globusa, na svetovnih prvenstvih je zbral pet kolajn, na petih olimpijskih igrah šest odličij. »Storil sem veliko napak in neumnosti. A vse, kar sem počel, sem naredil tako, kakor sem si želel in čutil. To je moj največji dosežek,« je med drugim dejal ob slovesu.Miller je med smučarji vselej veljal za posebneža, ne le zaradi svojevrstnega smučarskega sloga, temveč tudi, ker je bil vedno nekakšen upornik in zabavljač. Odraščal je s starši hipiji na velikem posestvu v hiši brez vode in elektrike. »Nismo imeli prav veliko denarja, imeli pa smo svobodo in družinsko bližino. Ker sem bil najstarejši sin, sem poskrbel za fizično zahtevnejša opravila. Rad trdo delam in še vedno uživam, ko izpolnim zastavljene naloge,« je razkril pred časom.