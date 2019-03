Srbska pevka preživela večer z Johnnyjem Deppom

Srbska pevkaje v neki srbski restavraciji srečala svojega heroja iz otroštva. S slavnim igralcem je preživela nekaj skupnih ur, nato pa spregovorila o podrobnostih srečanja in tem, kakšen vtis je naredil nanjo.»Bila sva skupaj na večerji. Čudovit je in zelo duhovit. Povarjala sva se o različnih stvareh, veliko tudi o mojem možu, ki je njegov veliki oboževalec, nato sva se skupaj slikala in fotografijo sem poslala možu,« je povedala Kaja, ki je isto fotografijo objavila tudi na svojih družbenih omrežjih.Povedala je še, da je bila zelo presenečena nad tem, kakšen človek je Johnny: »Ne morete si predstavljati, kako normalen je, vljuden in z določeno dozo šarma. Če bi ga srečali na cesti, ne bi verjeli, kako preprost je.«Navdušena Kaja je zvezdniku dala nekaj nasvetov o tem, kateri deli Beograda so vredni obiska, in mu razkrila nekaj dejstev o Srbiji, ki jih ni poznal. »Rekel mi je, da še nikoli v nobenem mestu ni videl toliko lepih deklet,« je razkrila, kako je polaskal Beograjčankam.Johnny v Beogradu snema film Minamata, v katerem igra slavnega fotografa W. Eugena Smitha.