»Sponozor mi plačuje 1500 evrov tedensko, a ima le eno zahtevo«

PERTH – V Avstraliji raste število deklet, ki iščejo bogate sponzorje (t. i. sugar daddyje). O svojem početju je brez sramu spregovorila 22-letna(suggar babby), ki se je iz Londona preselila v avstralsko mesto Perth. Ko je dopolnila polnoletnost, je v kratkem zamenjala kar štiri moške, ki so ji kupovali darila, a imela je tudi »resnega« fanta. Ko sta se razšla, se je osredotočila na iskanje novega sponzorja.Spoznala sta se v enem od trgovskih središč, potem ko je Clarissa neutrudno iskala svojega sponzorja. Naposled je spoznala 46-letnika, ki je bil pripravljen ugoditi vsem njenim zahtevam in željam. »Pogovorila sva se o pogodbi, se strinjala, in ker sva se začela pogosto srečevati, mi je predlagal, da bi mi podaril kreditno kartico s tedenskim dodatkom,« je razkrila za Femail.Plačuje ji stanovanje, draga potovanja, kozmetiko, obleko in tudi tedensko žepnino v znesku 1500 evrov.O svojem sponzorju je povedala, da je nekoliko sramežljiv, ampak tudi zelo lep. Trdi, da sta imela dvakrat spolni odnos, predvsem pa, da od nje pričakuje le eno – večerjo enkrat na teden.Družina jo podpira, svetovali so ji, naj v življenju uživa. Na stroške »financerja« je doslej videla Evropo, Južno Afriko, Avstralijo, predvsem pa bila deležna veliko razvajanja in prestiža.Če ji gre verjeti, bo odnos z bogatašem prekinila takoj, ko se bo zaljubila.