Sploh ne ve, koliko ima na računu

Zvezdniki se navadno pred pritiskom slave zatečejo v pregrešno draga letovišča in druge ekskluzivne kraje, kjer se lahko svobodneje gibljejo. Neredko si izmenjujejo ključe svojih rezidenc in se družijo med seboj. A zvezdnik filmske serije o čarodeju Harryju Potterjune sanjari o eksotičnih krajih, vse, kar si želi, je obiskati lokalno prodajalno s tehničnim blagom.Danes 30-letni igralec hrepeni po anonimnosti in normalnem življenju. Ne nazadnje ga je imel premalo, saj je zaslovel, ko je dopolnil 11 let. Vloga Rona Weasleyja mu je prinesla številne ugodnosti, a je tudi terjala velik davek: »Trudim se razumeti življenje, preden sem postal slaven. To so bili čudni časi, veliko časa sem potreboval, da sem vse skupaj predelal,« je povedal Rupert. »Še vedno je zelo težko biti neviden. Včasih bi se rad sprehodil do lokalne prodajalne. Mislim, da sem se na poti nekoliko izgubil. Slava povzroči, da si ves čas v vlogi, tudi takrat, ko ne igraš.«A vloge vendarle prihajajo in jim ni videti konca. Tako ga bomo lahko v kratkem spremljali kot inšpektorja Croma v televizijski uprizoritvi Umorov po abecedi, ki bo predvajana na BBC1. Po letu 2007, ko se je zgodba o Harryju Potterju na velikih platnih končala, si je Rupert privoščil oddih. »Po Potterju nisem točno vedel, kaj bi rad počel. Imel sem občutek, da sem zamudil običajne stvari. Izgubil sem stik s številnimi prijatelji iz šole. Želel sem si znova živeti normalno, zato sem naredil pavzo. V resnici nisem bil nikoli posebno ambiciozen. Od nekdaj sem se želel dokazati, a sem po naravi tiha in negotova oseba. Dokazovanje je bilo še posebno očitno, ko sem končal Potterja.«Po drugi strani mu je filmska verzija po knjigahprinesla zavidljivih 32 milijonov evrov zaslužka in prijateljstvo s sozvezdnikomain. »V resnici sploh ne vem, koliko denarja imam. Niti ugibati ne bi znal. To me ne motivira prav posebno. Seveda ti denar zagotavlja udobje, to je njegova dobra plat. Vesel sem, da ga imam, a se v resnici s tem ne ukvarjam.«